Campus notes

Young Harris College

Brittany Evans of Albert Lea was named to the Young Harris College spring dean’s list.

Riverland Community College

The following local students were named to the dean’s or president’s list at Riverland Community College:

Albert Lea

Dean’s list

Jacob Allen

Parker Anderson

Mario Baltazar

Daniel Barnick

Bar Blut

Samantha Brumbaugh

Bryan Burkham

Erick Cibert-Palomo

Sarah Clarkson

Linda Crom

Kristen Culbertson

Grace Dawson

Roberto Estrada

Bryn Evans

Jonah Fisher

Franklin Graham

Anna Grossman

Olivia Hedum

Jose Herandez

Bradley Horecka

Jonathan Longsdorf

Mallory Luhring

Jazmin Morales Lazaro

Amanda Nicholson

Jessica Nolan

Tanya Pasmore

Nay Paw

Guadulpe Perez-Palestino

Heidi Pryor

Zoe Rayman

Jennifer Rodriguez

Htee Shee

Jessica Solland

Priscila Solorzano

Zoe Sutter

Jeremiah Talamantes

Isabelle Wegner

Cassandra Westcott

Alexys Williams

Jade Williams

Aung Win

President’s list

Sidney Bangert

Gabriel Denhartog

Jacob Gibson

Blake Hendrickson

Madison Johnson

Samuel Kirsh

Zachary Larson

Riley Olson

Ally Rasmussen

Carissa Risius

Say Shee

Rogelio Solis III

Beau Stevens

Dylan Stevens

Mekkisa Toupin

Alden

Dean’s list

Evonne Pechacek

Ali-Jean Peterson

President’s list

Chloe Lorentzen

Clarks Grove

Dean’s list

Aaron Bauers

Elizabeth Hoefs

Conger

Dean’s list

Kristian Anderson

Jager Lillibridge

Emmons

Dean’s list

Bayley Halvorsen

President’s list

Jonathan Pope

Geneva

Dean’s list

Christopher George

Haley VanWinkle

President’s listy

Kathleen Crabtree

Glenville

Dean’s list

Dawson Dahlum

Alexandria Hagen

Tha Htoo

Jack Jellinger

Brady Lair

Cavah Parks

President’s list

Miranda Nicole Arkells

Daniel Mittag

Hartland

Dean’s list

Samantha Bronson

Hollandale

Dean’s list

Boone Carlson

Tanner Darbo

Matthew Pryor

President’s list

Brett Slegh

Brenton Strom

Myrtle

Dean’s list

Eve Berryman

Oakland

Dean’s list

Landon Allston

President’s list

McKenna Berg

Luther College

Nikita Peterson of Geneva graduated from Luther College in the 2022 spring commencement.

Benjamin Jahnke of Alden graduated from Luther College this spring.

University of Wisconsin-La Crosse

Kayla Jensen of Albert Lea graduated from University of Wisconsin-La Crosse in May 2022.

Millikin University

Greta Jacobson of Ellendale was named to Millikin University spring dean’s list.