Scoreboard: Feb. 7, 2023

Prep schedule

THURSDAY

Girls basketball: Lake Crystal-Wellcome Memorial at Alden-Conger/Glenville-Emmons, 7 p.m. (Alden-Conger HS)

Boys hockey: Red Wing at Albert Lea, 7:15 p.m.

Wrestling: Winona at Albert Lea, 7 p.m.

NRHEG at Waterville-Elysian-Morristown, 5 p.m.

Maple River/United South Central at Blooming Prairie, 7 p.m.

FRIDAY

Boys basketball: Austin at Albert Lea, 7:30 p.m.

Nicollet at Alden-Conger, 7 p.m.

Blooming Prairie at NRHEG, 7:15 p.m.

Northwood-Kensett at North Iowa, 7:30 p.m.

Newman Catholic at Lake Mills, 7:30 p.m.

Girls basketball: Albert Lea at Austin, 7:30 p.m.

Wabasha-Kellogg at Alden-Conger/Glenville-Emmons, 6 p.m.

NRHEG at Blooming Prairie, 7:15 p.m.

Boys swim and dive: Albert Lea at Northfield, 5:15 p.m. (conference diving)

Monday’s results

Boys basketball

Alden-Conger 91, Madelia 70

Girls basketball

Mankato West 64, Albert Lea 28

Albert Lea stats: Kendall Kenis 14 points

Nicollet 64, Alden-Conger/Glenville-Emmons 49

Alden-Conger/Glenville-Emmons stats: Macy Mattson 19 points; Alyvia Newman 17 points; Rachel Heskett 4 points; Avery Hornberger 3 points; Ashley Newman 3 points; Cearra Grunzke 3 points

Wrestling

Faribault 65, NRHEG 12

106 Lain Kuhlman (FB) over Jacob Karl, fall 1:26

113 Chase Vargo (FB) forfeit

120 Lucas Nelson (FB) over Annabelle Petsinger, fall 1:28

126 JT Hausen (FB) over Parker Bunn, tech fall 18-1

132 Deven Parpart (NR) forfeit

138 Isaac Yetzer (FB) over Aidan Schlaak, fall 3:17

145 Hunter Conrad (FB) over Ryan Schlaak, decision 5-0

152 Jayden Hart (FB) forfeit

160 Elliott Viland (FB) over Harbor Cromwell, decision 15-9

170 Cooper Leichtnam (FB) forfeit

182 George Soto (FB) forfeit

195 Marcos Ramirez (FB) over Cole Hutchens, fall 1:46

220 Gabriel Shatskikh (FB) over Aden Berg, fall 2:06

285 Makota Misgen (NR) over Giovanni Pino, fall 2:04

Westfield 49, NRHEG 28

106 Kevin Hodge (WF) over Jacob Karl, decision 6-2

113 Kaiden Chicos (WF) forfeit

120 Gage Mullenbach (WF) over Annabelle Petsinger, fall 0:55

126 Cannon Wacek (WF) over Parker Bunn, fall 2:52

132 Bo Zwiener (WF) over Deven Parpart, fall 3:11

138 Aidan Schlaak (NR) over Kael Steele, fall 1:30

145 Cade Christianson (WF) over Ryan Schlaak, maj cec 13-5

152 Grant Magnuson (WF) forfeit

160 Harbor Cromwell (NR) over Grant Magnuson, maj dec 10-2

170 Wyatt Larson (NR) over Wyatt Magnuson, fall 1:59

182 Ty Bronson (WF) over Zander Flatness, fall 0:53

195 Brody Johnson (WF) over Cole Hutchens, fall 1:14

220 Aden Berg (NR) forfeit

285 Makota Misgen (NR) over Wyatt Arndt, fall 1:54

Saturday’s results

Boys hockey

Albert Lea 2, Mankato West 2

AL 0 2 0 (0) – 2

MW 1 0 1 (0) – 2

Albert Lea stats: Tim Chalmers 2 goals; Max Edwin 1 assist; Joseph Yoon 2 assists; Dakota Jahnke 23 saves

Friday’s results

Boys basketball

Glenville-Emmons 67, Cleveland 54

Glenville-Emmons stats: Marshall Baseman 38 points, 29 rebounds; Tannon Hornberger 14 points, 6 rebounds

Kingsland 64, Alden-Conger 55

Girls basketball

St. Clair 70, Alden-Conger/Glenville-Emmons 64

Alden-Conger/Glenville-Emmons stats: Macy Mattson 26 points; Rachel Heskett 17 points; Cearra Grunzke 10 points; Ashley Newman 8 points; Alyvia Newman 3 points

Hayfield 58, NRHEG 56

HF 25 33 – 58

NR 27 29 – 56

NRHEG stats: Faith Nielsen 6 points; Quinn VanMaldeghem 7 points, 8 rebounds, 2 steals, 1 assist; Erin Jacobson 17 points, 8 rebounds, 2 steals; Hallie Schultz 7 points, 5 rebounds, 1 assist; Sidney Schultz 14 points, 5 rebounds, 1 steal, 4 assists; Camryn VanMaldeghem 5 points, 1 rebound

Girls hockey

Albert Lea 8, Mankato West 0

AL 2 1 5 – 8

MW 0 0 0 – 0

Albert Lea stats: Hanna Austinson 2 goals, 2 assists; Mika Cichosz 2 goals, 1 assist; Haley Austinson 2 goals, 3 assists; Brooke Hauser 1 goal; Morgan Goskeson 1 goal, 2 assists;