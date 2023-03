THE VINTAGE GROVE CO. Published 4:54 am Monday, March 6, 2023

PUBLIC NOTICE

The Vintage Grove Co.

101 Main Street East

PO Box 3

Clarks Grove, MN 56016

Persons conducting business under the above Assumed Name, OR if an entity, provide the legal corporate, LLC, or Limited Partnership name and registered office address:

Junktion Market LLC

101 Main Street East PO Box 03, Clarks Grove, MN, 56016

/s/Andrea L. Strom

co-owner

01/09/2023

info@junktionmarket.com

507-383-9548

Albert Lea Tribune:

Mar. 4 and 11, 2023

THE VINTAGE GROVE CO.