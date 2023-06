Scoreboard: June 30, 2023 Published 10:47 am Friday, June 30, 2023

Upcoming prep schedule

SATURDAY

Baseball: Albert Lea vs. Pine Island at Rochester, 9 a.m. (Firecracker tournament)

Albert Lea vs. John Marshall at Rochester, 2 p.m. (Firecracker tournament)

Riceville vs. Northwood-Kensett at St. Ansgar, 5 p.m. (districts)

West Fork at Lake Mills, 7 p.m. (districts)

SUNDAY

Baseball: Albert Lea vs. TBD at Rochester, TBD (Firecracker tournament)

Wednesday’s results

Baseball

Osage 12, Northwood-Kensett 2

OS 200 091 0 – 12

NK 000 200 0 – 2

Northwood-Kensett batting: Bowan Behne 0/2; Evan Lorenzen 1/3, 1 R; Grady Buenzow 0/3; Nolan Senne 0/2, 1 R, 1 R; Justin Mills 1/3; Jace Lindberg 1/2, 2 RBI; Michael Janssen 0/2; Brady Christianson 0/2; Noah Woltzen 0/2

Northwood-Kensett pitching: Bowan Behne .1 IP, 3 H, 3 R, 3 BB; Grady Buenzow 4.1 IP, 5 H, 2 R, 1 BB, 4 SO; Justin Mills .1 IP, 3 R, 2 BB; Jace Lindberg 2 H, 5 R, 2 BB, 1 HBP

Forest City 13, Lake Mills 0

FC 200 056 0 – 13

LM 000 000 0 – 0

Lake Mills batting: Stephen Brandenburg 1/2; Chase Gaetzke 1/2

Lake Mills pitching: Brady Hanson 1.0 IP, 5 H, 6 R, 1 BB, 1 SO; Kane Koch 5.0 IP, 5 H, 7 R, 5 BB, 7 SO

Tuesday’s results

Baseball

Lake Mills 21, North Iowa 11

LM 337 330 2 – 21

NI 270 200 0 – 11

Lake Mills batting: Beau Kaufman 1/2 (2B), 4 R, 1 RBI, 4 BB; Stephen Brandenburg 2/2 (2B), 5 R, 4 RBI; Brady Hanson 2/4 (2B), 5 R, 4 RBI; Chase Gaetzke 3/5, 4 RBI, 1 BB

Lake Mills pitching: Stephen Brandenburg 2.2 IP, 1 H, 4 SO; Hayden Helgeson 1.2 IP, 1 H, 2 R, 6 BB, 2 SO; Lucas Helgeland 2.2 IP, 4 H, 9 R, 6 BB, 2 HBP