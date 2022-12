Scoreboard: Dec. 14, 2022 Published 5:16 am Wednesday, December 14, 2022

Saturday’s results

Boys basketball

Lake Mills 69, St. Ansgar 43

LM 26 19 10 14 – 69

SA 9 10 6 18 – 43

Lake Mills stats: Denton Kingland 14 points, 5 rebounds, 6 assists; Eli Menke 8 points, 4 rebounds, 3 assists; Lance Helming 16 points; 5 rebounds; Aiden Swensrud 15 points; Logan Bacon 4 rebounds, 5 assists; Alex Mannes 2 points; Chace Gaetzke 3 points; Keaton Wempen 2 points; Kane Koch 4 points; Nash Dedger 5 points

Owatonna 70, Albert Lea 46

Girls basketball

Lake Mills 42, St. Ansgar 35

LM 21 2 13 6 – 42

SA 10 7 3 15 – 35

Lake Mills stats: Josie Helgeson 14 points, 5 rebounds; Taylor Vanek 16 points, 10 rebounds, 5 assists; Brynn Rognes 6 points, 8 rebounds; Ella Stene 4 points, 10 rebounds

Friday’s results

Boys basketball

Kenyon-Wanamingo 75, NRHEG 66

Girls basketball

NRHEG 58, Kenyon-Wanamingo 43

NR 24 34 – 58

KW 17 26 – 43

NRHEG stats: Faith Nielsen 5 points, 2 rebounds; Quinn VanMaldeghem 7 rebounds, 1 steal; Erin Jacobson 17 points, 10 rebounds, 2 assists, 1 steal; Hallie Schultz 7 points, 9 rebounds, 1 assist, 2 steals; Sydney Schultz 16 points, 6 rebounds, 3 assists; Camryn VanMaldeghem 10 points, 3 rebounds, 3 steals; Preslie Neilsen 3 points

Thursday’s results

Boys basketball

Lake Mills 64, West Hancock 57

LM 12 17 17 18 – 64

WH 20 22 9 6 – 57

Lake Mills stats: Denton Kingland 29 points, 4 rebounds, 3 assists; Eli Menke 3 points; Lance Helming 10 points, 10 rebounds; Aiden Stensrud 11 points, 7 rebounds, 6 assists; Logan Bacon 8 points; Alex Menke 3 points

Glenville-Emmons 57, Immanuel Lutheran 44

Boys hockey

Rochester Century 9, Albert Lea 2

Albert Lea stats: Tim Chalmers 1 goal; Joseph Yoon 1 goal, 1 assist; Elijah Farris 1 assist; Dakota Jahnke 3 saves; Ledger Stadheim 30 saves

Boys swimming

Albert Lea vs. Austin

200-yard medley relay: Jacob Taylor, Pacey Brekke, Luke Wangsness, Lucas Everett (third, 2:11.74)

200-yard medley relay: Will Isaacson, Charles Brekke, Gunnar Hardison, Merik Hardison (fourth, 2:33.57)

200-yard freestyle: Jacob Taylor (third, 2:23.75)

200-yard freestyle: Pacey Brekke (fourth, 2:27.13)

200-yard IM: Lucas Everett (fourth, 3:04.91)

50-yard freestyle: Luke Wangsness (second, 26.58)

50-yard freestyle: Will Isaacson (fourth, 31.59)

100-yard butterfly: Luke Wangsness (third, 1:25.71)

100-yard butterfly: Jacob Taylor (fourth, 1:35.24)

100-yard freestyle: Lucas Everett (fourth, 1:05.48)

100-yard freestyle: Gunnar Hardison (fifth, 1:07.81)

200-yard freestyle: Hayden Lowe, Charles Brekke, Merik Hardison, Pacey Brekke (third, 2:01.03)

100-yard backstroke: Will Isaacson (first, 1:10.75)

100-yard backstroke: Hayden Lowe (fourth, 1:24.73)

100-yard breaststroke: Pacey Brekke (fourth, 1:21.06)

100-yard breaststroke: Charles Brekke (fifth, 1:31.03)

400-yard freestyle relay: Lucas Everett, Jacob Taylor, Gunnar Hardison, Luke Wangsness (third, 4:25.34)

Wrestling

Kenyon-Wanamingo 75, NRHEG 6

106: Bryan Jacobson (KW) forfeit

113: Ryan Lacanne (KW) forfeit

120: Masyn Hanson (KW) forfeit

126: Reed Sommer (KW) fall Annabelle Petsinger, 5:38

132: Tate Miller (KW) fall Parker Bunn, :47

138: Keifer Olson (KW) fall Deven Parpart, 3:32

145: Gavin Johnson (KW) fall Aidan Schlaak, 4:18

152: Trent Foss (KW) dec. Ryan Schlaak 4:18

160: Dillon Bartel (KW) fall Harbor Cromwell, 4:36

170: Gage Thomson (KW) fall Wyatt Larson, 3:03

182: Owen Craig (KW) forfeit

195: Jaedin Johnson (KW) fall Cole Hutchens, 1:14

220: Will Vanepps (KW) fall Jace Ihrke, 2:12

285: Makota Misgen (NR) fall Charlie Koncur, 6:07

Lake Mills 46, Central Springs 24

106- Lucas Oldenkamp (LM) dec. Dawson Jacobson, 5-1

113- Geraldo Vazquez (LM) pinned James Frerichs, 2:48

120- Royce Peterson (LM) pinned Jack Pruin, 1:10

126- Hayden Helgeson (LM) pinned Evin Hagen, 1:40

132- Carter Christianson (LM) maj. dec. Thomas Haas, 12-0

138- Steve Brandenburg (LM) pinned Jaxon Edwards, 1:17

145- Lincoln Blickenderfer (CS) dec. Justin Rygh, 8-1

152- Preston Prazak (CS) pinned Austin Stene, 1:07

160- Garrett Ham (LM) dec. Dillon Blickenderfer, 7-4

170- Rory Prazak (CS) dec. Beau Kaufman, 9-4 ot

182- Kaden Garner (CS) pinned Joe Young, 1:45

195- Andrew Grunhovd (LM) dec. Camden Oliver, :58

220- Colton O’hern (CS) pinned Ethan Lawson, :23

285- Wyatt Hanna (LM) pinned Josh Young, :22

Lake Mills 60, Saint Ansgar 20

106- Oldenkamp (LM) pinned Trace Huisman, 1:06.

113- Vazquez (LM) won by forfeit.

120- Peterson (LM) pinned Korben Michels, 5:19.

126- Christian Michels (SA) dec. Helgeson, 8-6.

132- Caleb Levan (SA) tech. fall Christianson, 16-0.

138- Brandenburg (LM) pinned Aslan Wills, 4:00.

145- Andrew Hall (SA) pinned Rygh, 4:49.

152- Stene (LM) won by forfeit.

160- Ham (LM) pinned Christian Hermanson, 1:07.

170- Regan Witt (SA) pinned Josiah Kjeldahl, 1:10.

182- Kaufman (LM) pinned Mikhail Meyer, 3:45.

195- Lawson (LM) pinned Braden Halverson, 1:02.

220- Grunhovd (LM) pinned Adyn Bissen, 1:23.

285- Hanna (LM) pinned Reese Kurse, :39.

Girls basketball

Lake Mills 55, West Hancock 49

LM 9 17 22 7 – 55

WH 12 12 19 6 – 49

Lake Mills stats: Taylor Vanek 19 points, 9 assists, 6 rebounds; Josie Helgeson 13 points, 5 rebounds; Ava Moen 12 points, 4 rebounds; Ella Stene 8 points, 13 rebounds, 4 blocks

Cleveland 62, Alden-Conger/Glenville-Emmons 34

Alden-Conger/Glenville-Emmons stats: Macy Mattson 10 points; Ashley Newman 8 points; Cearra Grunzke 6 points; Avery Hornberger 4 points; Rachel Heskett 3 points; Madison Mattson 2 points; Alyvia Newman 2 points; Courtney Bakkedahl 1 point

Dec. 6 results

Wrestling

Maple River/USC 60, Saint Clair-Mankato Loyola 15

106: Noah Gonzalez (USC) fall Blake Sheppard, 5:15

113: Eric Ridler (USC) forfeit

120: Isaiah Gonzalez (USC) forfeit

126: Wyatt Walters (USC) forfeit

132: Kolt Bullerman (USC) forfeit

138: Braxton Simon (USC) forfeit

145: Eli Kruse (SCML) dec. Garrett Bollmann, 2-1

152: Chase Bade (SCML) fall Chad Shull, 2:14

160: Byron Getchell (USC) forfeit

170: Tyler Hollerich (USC) forfeit

182: Cooper Ochsendorf (USC) fall Lucas Vaughan, 1:33

195: Jacob Schimek (SCML) fall Max Fuller, :27

220: Dizel Butler (MRUSC) fall Mason Adams, 3:37

285: Double forfeit

New Ulm Area 44, Maple River/USC 22

106: Noah Gonzalez (USC) dec. Regan Johnson, 2-1

113: Kane Johnson (NUA) fall Eric Ridler, 1:15

120: Alex Portner (NUA) dec. Isaiah Gonzalez, 6-3

126: Wyatt Walters (USC) fall Elijah Rieser, 2:18

132: Tegan Kral (NUA) maj. dec. Kolt Bullerman, 10-0

138: Logan Lee (NUA) dec. Braxton Simon, 6-2

145: Winsten Nienhaus (NUA) fall Garrett Bollmann, 1:02

152: Marqavion Haefner (NUA) fall Chad Shull, 4:24

160: Byron Getchell (USC) fall Wyatt Pollard, 5:10

170: Noah Engel (NUA) maj. dec. Tyler Hollerich, 12-2

182: Cooper Ochsendorf (USC) dec. Ty Frederick, 5-3

195: Ethan Lieb (NUA) fall Max Fuller, :15

220: Dizel Butler (USC) maj. dec. Henry Waloch, 10-1

285: Evan Thompson (NUA) fall Jonathan Hodge, 1:01