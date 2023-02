Albert Lea High School 2nd quarter honor rolls Published 8:00 pm Tuesday, January 31, 2023

Eighth grade

Straight A Honor Roll

Presley Alexander

Lillian Benschoter

Chloey Casequin

Viviahna Cline

Paw Eh

Aiden Fickett

Morgan Goskeson

Abigail Hendrickson

Evalyn Holcomb

Aiden Jensen

Pa Ler

Sienna Murray

Eleanora Mykkanen

Margaret Olson

Amelia Pagel

Sydnie Penhollow

Bridget Pestorious

Claire Peterson

Kathryn Peterson

Ryanna Roberts

Ku Saw

Wah Say

Charlie Schroeder

Margaret Schulz

Treyton Villarreal

Ava Wangsness

Angel Ware

Adava Warrington

A Honor Roll

Layla Bangert

Evie Bergstrom

Aiden Boss

Annikah Boyer

Brezlyn Brooks

Milo Cafourek

Lineshca Candelaria Molina

Beau Christianson

Htoo Dah

Allondra De Rosas Lazaro

Kuol Dual

Axel Erickson

Levi Flugum

Danika Folie

Graham Goskeson

Devon Groess

Dylan Groess

Bryn Haase

Arabella Hafstad

Caden Hanke

Connor Hanson

Brooke Hauser

Aliyah Heideman

Logan Hendrickson

Isabella Hoelscher

Anais Israel Nechanicky

Charles Jacobson

Kallie Johnson

Kara Johnson

Evelyn Koepke

Sydney Kolker

Claire Lafrance

Anneliese Martinez

Trever Michaelis

Jayson Mikels

Abigail Miller

Jayvon Munos

Nevaeh Nielsen

Elizabeth O’Brien

Keira Peterson

Norah Pohl

Rowan Possehl

Susana Quintana

Chloe Sauter

Leah Say

Katelyn Schmidt

Elizabeth Schulz

Brynlea Scott

Preston Smith

Issabelle Steele

Drake Sternhagen

Eh Taw

Landon Vanderploeg

Brecken Wacholz

Kylie Wagner

Skyler Waldrop

Bryn Westrum

Connor White

Emmit Xayaosa

Olivia Youlden

B Honor Roll

Katelyn Alberts

Katie Barclay

Arianna Becker

Aaron Boyer

Blake Chapek

Luis Chavez Castanon

Ryan Collins

Isaiah Diaz

Khan Dup

Alexa Flores Reyes

Caden Forman

Annika Frandle

Damion French

Ashlyn Fynbo

Eva Guerra

Ella Halvorsen

Marques Jeffers-Joseph

Hans Jeppson

Hunter Johnson

Ky Kae

Eh Nawnaw

Molly Nelson

Lindsey Nielsen

Jacob Ojile

Ryder Olson

Bentley Potz

Yesina Puente

Madeline Quintana

Federico Rivera

Gage Rodriguez

Kyaw Zaw San

Brooklyn Seath

Isaiah Sevcik

Briannah Stangeland

Jocelyn Stoops

Alexander Villarreal

Jaelani William

Edison Williams

Ninth grade

Straight A Honor Roll

Hanna Austinson

Axel Calderon

Keira Erickson

Maya Fuller

Paradise Graves

Mya Heideman

Kaylee Henderson

Htee Hser

Danika Jensen

Ta Kwa

Brekyn Larson

Anna Laskowske

Erica Maldonado Ortiz

Avery Mauer

Olivia Moore

Ashley O’Sullivan

Ingrid Peralta-Linares

Brodie Rassler

Lillian Rose

Anna Shaw

Jonathan Streckert

Nina Zhang

A Honor Roll

Evan Anfinson

Brielle Bakken

Kae Bee

Rice Boettcher

Jorja Bolinger

Theodore Bowman

Zaden Brua

Haylee Charley

Carter Conn

Lia Cunningham

Ivory Devenport

Vanesa Enriquez

Ethan Ferns

Annais Garcia Ortiz

Elizabeth Godtland

Michaela Hanson

Addyson Haugsdal

Helnay Htoo

Addie Isaacson

Makenna Iverson

Taylor Johnson

Taylor Klocke

Jacob Kolker

Carley Ladlie

Kylie Lee

John Leland

Vienna Loverink

Hayden Lowe

Samuel McGill

Greta Moller

Laynee Musick

Alexis Olson

Mayzie Paulson

Danica Pestorious

Ler Pler

August Poe

Nancy Ramirez Perez

Benjamin Rasmussen

Easton Schewe

Hunter Schmidt

Brock Scott

Zane Stevens

Tyrone Stout

Allen Szafryk

Noah Teeter

Josiah Thoreson

Teaghen Tolbers

Andrew Tscholl

Brooke Tufte

Mu Wah

Lauren Wilkinson

B Honor Roll

Alecia Abrego

Rosalinda Aguilar

Cohen Drescher

Payton Earl

Sophie Enser

Carrson Ewing

Anna Flugum

Carsen Gardner

Hailee Godeke

Nyannah Gonzales

Levi Griggs

Carsten Gronewold

Isabel Hanson

Hannah Hill

Eh Htoo

Charles Irvine

Betsy Kokot

Aiden LaFrance

Stephanie Lazaro-Bryon

Kayden Matson

Noah McGaffey

Parker Munson

Grace Nelson

Hser Htee Paw

Lar Paw

Dominick Pederson

Janely Perez Tuxpan

Jackson Petersen

Evelyn Ravenhorst

Ahtziri Resendiz

Eh Say

Chase Schmidt

Desmond Smith

Ethan JStieler

Claire Stockwell

Gabrielle Tufte

Kaiden Verness

Emma Weckwerth

Anthony Whelan

Deana Wyant

Hsa Yu

Mariam Zeferino Mendez

10th grade

Straight A Honor Roll

Nicholas Belshan

Callie Brownlee

Mika Cichosz

Rosa Corey-Gruenes

Evie Dawson

Jackson Drescher

Gunnar Hardison

Makenzie Johnson

Jacob Miller

Ayva Murray

Ruby Mykkanen

Emery Nelson

Vivian Nguyen

Josephine Petersen

Sophie Quam

Kalia Register

Maxx Richards

Josiah Schei

Hannah Schuhmacher

Stella Skogheim

Kyle Steffl

Jeanne Stinehart

Clara Thompson

Nevaeh Wacholz

Autumn Warrington

Bree Weilage

Danica Whelan

A Honor Roll

Piper Aanes

Madelyn Anderson

Mason Attig

Mavrick Attig

Jenna Balfe

Autumn Bangert

London Bergland

Jaelyn Boss

Dakota Braund

Maria Clarey

Alexia Conley

Logan Davis

Hailey Deming

Tyson Fox

Benjamin Gordon Soto

Aveigh Guion

K’pru Hai

Mya Hanke

Aryah Hansen

Ahnnalie Hill

Ethan Hoeve

Saw Htaw

Zoie Jensen

Magdalen Johnson

Areli Lino

Andrew Longsdorf

Jayda Moyer

Archie Nelson

New New

Saw One

Joel Palma-Hernandez

Connor Pirsig

Grant Pryor

Lauren Raleigh

Maya Richards

Shayla Roberts

Cheyenne Roubideaux

Alyvia Talamantes

Noah Wacek

Culissa Wilkins

Ramsie Williams

Tyler Youlden

B Honor Roll

Christopher Ambriz Gutierrez

Liam Ball

Clayton Bibus

Clara Chapek

Hayden Christenson

Khaliah Danner

Brendan Earl

Kaylyn Eide

Olivia Ellsworth

Hunter Erickson

Shelby Evans

Kaitlin Griffith

Abby Harves

Reece Jeffrey

Joseph Klein

Brecken Koepke

Adrian Leegaard

Sydney Newman

Gay Paw

Luis Rosado Laureano

Evan Schroeder

Benjamin Schulz

Nicholas Slegh

Kari Smither

Paw Soe

Ledger Stadheim

Samuel Stay

Kallie Studier

Eh Thaw

Jacquelyn Theis

Elijah Troe

Catalina Vega

11th grade

Straight A Honor Roll

Hatty Adams

Carly Anderson

Erin Boorsma

Ava Bremer

Emery Brouwers

Addison Dirkes

Rachel Doppelhammer

Paige Everett

Jordan Habana

Ali Hafstad

Aiden Hartman

Mia Hendrickson

Lillian Hernandez

Addison Herr

Carly Hoffman

Phoebe Holst

Lilly Hyke

Kadin Johnson

Kendra Knutson

Sydney Kokot

Taylor Larsen

Kelly Lee

David Li

Connor May

Courtney Oakland

Michael Olson

Emma Prihoda

Matthew Ramirez

Rayea Roberts

Alyssa Schmidt

Jack Skinness

Kallie Smeby

Hannah Veldman

Jaylee Waters

Elizabeth Willett

A Honor Roll

Hannah Barclay

Henry Buendorf

Aidan Collins

Jada Edberg

Hannah Estes

Alexis Godtland

Gillian Griggs

Chet Hansen

Merik Hardison

Henry Hershey

Sunny Htoo

Luiz Lopez

Hanah Malakowsky

Victor Monroy Gonzalez

Paige Monson

Jacob Morales

Jordan Mullenbach

Alex Nielsen

Alexander Palmer

Juan Perez Peralta

Mikayla Putman

Christian Reichl

Mariajose Ruiz-Ceronio

Carly Stevens

Spencer Vanbeek

B Honor Roll

Jonathan Ambriz Martinez

Makayla Baas

Diego Balbuena Vidal

Colby Banks

Luke Bighley

Lance Boley

Nolan Brooks

Lillian Crissinger

Amya Garzon-Knudtson

Ashlye Guzman

Tayla Hendrickson

Kayla Johnson

Joshua Jordahl

Brenden Khounmixay

Zoie Luna-Clay

Sergio Marcial Ceronio

Trenton Mikels

Cameron Mudra

Htoo K’baw Paw

Josue Perez Tuxpan

Belen Perez

Erik Stieler

Erik Streckert

Shyanne Sundve

Jacob Taylor

Jal Thoat

Elizabeth Wallace

Jameson Wildman

Alexis Zeferino Gonzalez

12th grade

Straight A Honor Roll

John Amarosa

Alivia Baldwin

Madelynn Balfe

Kaidin Barnes

Brie Beasley

Avery Benda

Kailey Boettcher

Ella Bordeaux

Sophia Brownlee

Allyson Butt

Timothy Chalmers

Sophia Christensen

Savanna Clark

Tanner Conn

Paw Doh

Max Edwin

Jose Enriquez

Lacie Farris

Gavin Hanke

Kaitlyn Hanson

Marissa Hanson

Sophia Hareid

Kelsey Haynes

Easton Hillman

Paul Hillman

Patrick Holcomb

Ava Jensen

Kendall Kenis

Kaitlyn Klocke

Zoe Kokot

Jack Ladlie

Morgan Luhring

Jaira Maligaya

Whitney Mullenbach

Hattie Nelson

Katelyn Oudekerk

Gracie Palmer

Cydney Pathammavong

Gavin Quam

Kristopher Saavedra

Erika Saindon

Dominick Schorn

Trey Shaw

Jacob Skinness

Jaya Stout

Logan Strom

Drew Teeter

Ryan Utz

Madison Vandersyde

Makenzie Vandersyde

Luke Wangsness

Lara Westrum

Madison Whelan

Hannah Willner

Joseph Yoon

A Honor Roll

Maleah Anthony

Hailey Bera

Bryson Buchanan

Summer Busch-Gordon

Trinity Buschman

Morgan Christian

Ava Cunningham

Dylan Deming

Lucas Everett

Michael Flaherty

Maria Flores

Kendell Floyd

Collin Forman

Makayla Hannegrefs-Dahlen

Alden Helleksen III

William Isaacson

Alyssa Jensen

Antalea Johnson

Antiana Johnson

Jacey Madrigal Niemeier

Joey Maiden

Marissa Martinez

Jaegar Miller

Judd Moller

Luke Moller

Jenessa Olveda

Dillon O’Sullivan

Roel Palomo

Sophia Parker

Severino Pineda Garcia

Jack Stevens

William Toft

Morgan Westeng

Madalyn Yost

B Honor Roll

Nichole Anderson

Michaela Attig

James Bolinger

Charles Brekke

Pacey Brekke

Anahi Castillo Lazaro

Anthony Ceronio Zeferino

Eric Doppelhammer

Kristina Espinosa

Dakota Jahnke

Benjamin Kuiters

Cody Laskowske

Ian Latham

Brooklynn Lee-Gayden

Hser Moo

Evan Musick

Marcus Navarrete-Roberts

Isabella Nelson

Miguel Palma

Lucas Ravenhorst

Danielle Rodriguez

Alexander Rosas-Sargent

Isaac Shea

Sah Eh Soe

Vedder Tufte

Pal Wal