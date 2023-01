Scoreboard: Jan. 11, 2023 Published 7:44 pm Tuesday, January 10, 2023

Upcoming area prep schedule

TONIGHT

Boys basketball: Mankato East at Albert Lea, 7:30 p.m.

Lanesboro at Alden-Conger, 7 p.m.

Girls basketball: Albert Lea at Mankato East, 7:30 p.m.

Alden-Conger/Glenville-Emmons at GHEC/ML/T, 7 p.m.

North Iowa at Lake Mills, 6:15 p.m.

Boys hockey: Albert Lea at Mankato West, 7:30 p.m.

Girls hockey: Mankato West at Albert Lea, 5:30 p.m.

Boys swim and dive: Winona at Albert Lea, 6:30 p.m.

Wrestling: Albert Lea at Mankato West, 5:30 p.m.

Medford at NRHEG, 7 p.m.

Maple River/United South Central at Triton, 7 p.m.

Northwood-Kensett at St. Ansgar, 6 p.m.

Lake Mills at Osage, 6 p.m.

FRIDAY

Boys basketball: New Prague at Albert Lea, 7:30 p.m.

Alden-Conger at Nicollet, 7 p.m.

Glenville-Emmons at Southland, 7:15 p.m.

NRHEG at Waterville-Elysian-Morristown, 7:15 p.m.

Medford at United South Central, 7:15 p.m.

Northwood-Kensett at Nashua-Plainfield, 7:30 p.m.

Belmond-Klemme at Lake Mills, 7:30 p.m.

Girls basketball: Waterville-Elysian-Morristown at NRHEG, 7:15 p.m.

Northwood-Kensett at Nashua-Plainfield, 6:15 p.m.

Belmond-Klemme at Lake Mills, 6:15 p.m.

Monday’s results

Boys basketball

Glenville-Emmons 69, LeRoy-Ostrander 57

Glenville-Emmons Marshall Baseman 26 points, 20 rebounds; Tannon Hornberger 18 points, 18 rebounds; Damon Ellingson 10 points, 5 rebounds; Emmett Knutson 7 points, 5 assists, 3 rebounds; Weston Anderson 5 points, 8 rebounds, 3 assists; Cole Knutson 3 points, 3 rebounds

Girls basketball

Lake Crystal-Wellcome Memorial 79, Alden-Conger/Glenville-Emmons 25

Alden-Conger/Glenville-Emmons stats: Alyvia Newman 11 points; Lauren Heskett 6 points; Rachel Heskett 2 points; Avery Hornberger 2 points; Courtney Bakkedahl 2 points; Macy Mattson 2 points

Northwood-Kensett 50, Rockford 20

Saturday’s results

Boys basketball

Worthington 78, Albert Lea 51

United South Central 84, Alden-Conger 51

Girls basketball

Alden-Conger/Glenville-Emmons 75, United South Central 50

Alden-Conger/Glenville-Emmons stats: Alyvia Newman 17 points; Rachell Heskett 13 points; Macy Mattson 12 points; Lauren Heskett 10 points; Madison Mattson 6 points; Ashley Newman 6 points; Cearra Grunzke 5 points; Avery Hornberger 2 points; Taylor Kuethe 2 points; Courtney Bakkedahl 2 points

Wrestling

Goodhue 48, NRHEG 21

106: Double forfeit

113: Jacob Karl (NR) fall Adam Grant, 2:18

120: Lucas Erickson (GH) forfeit

126: Jeremiah Bien (GH) fall Annabelle Petsinger, 2:45

132: Hayden Holm (GH) fall Parker Bunn, 1:16

138: Deven Parpart (NR) fall Payton Holst, 4:25

145: Beau Jaeger (GH) fall Aidan Schlaak, 4:14

152: Ryan Schlaak (NR) dec Beck, 9-2

160: Jeremiah O’Reilly (GH) dec. Harbor Cromwell, 4-1

170: Kasen Bigalk (GH) dec. Wyatt Larson, 8-2

182: Jack Carlson (GH) forfeit

195: Carsyn O’Reilly (GH) fall Cole Hutchens, 1:15

220: Caleb Kurtti (GH) fall Aden Berg, 3:42

285: Makota Misgen (NR) fall Cayden O’Reilly, 1:36

Red Rock Central 39, NRHEG 34

106: Jacob Karl (NR) maj.dec. Marshal Willhite, 9-1

113: Keagan Steen (RR) forfeit

120: Jonah Skarupa (RR) forfeit

126: Annabelle Petsinger (NR) forfeit

132: Parker Bunn (NR) dec. Andrew Pankonin, 10-5

138: Evan Bartholomaus (RR) fall Deven Parpart, 6:35

145: Carter Beranek (RR) dec. Aidan Schlaak, 10-4

152: Ryan Schlaak (NR) fall Quintyn Vold, 6:17

160: Harbor Cromwell (NR) dec. Bode Determan, 4-1

170: Wyatt Larson (NR) forfeit

182: Austin Cowan (RR) forfeit

195: Vander Mathiowetz (RR) fall Aden Berg, :31

220: Keaton Skarupa (RR) fall Cole Hutchens, 1:29

285: Makota Misgen (NR) forfeit

St. Clair/Mankato Loyola 50, NRHEG 27

106: Blake Sheppard (SC) dec. Jacob Karl, 9-6

113: Braydon Won (SC) forfeit

120: Riley Vaughan (SC) forfeit

126: Brody McClinton (SC) forfeit

132: Simon Kruse (SC) tech fall Parker Bunn, 20-5

138: Deven Parpart (NR) Forfeit

145: Aidan Schlaak (NR) dec. James Stenzek-Saari, 4-2

152: Chase Bade (SC) fall Ryan Schlaak, 3:37

160: Harbor Cromwell (NR) forfeit

170: Lucas Vaughan (SC) fall Wyatt Larson, 1:38

182: Cooper Garlow (SC) forfeit

195: Jjacob Schimek (SC) fall Cole Hutchens, 1:10

220: Aden Berg (NR) forfeit

285: Makota Misgen (NR) forfeit

Friday’s results

Boys basketball

Lake Mills 58, Forest City 38

LM 12 15 15 16 – 58

FC 9 13 8 8 – 38

Lake Mills stats: Denton Kingland 5 points, 6 rebounds; Eli Menke 11 points; Lance Helming 20 points, 7 rebounds, 4 assists; Aiden Stensrud 15 points, 16 rebounds; Logan Bacon 2 points, 8 rebounds, 7 assists; Alex Mannes 5 points

Girls basketball

Nicollet 65, Alden-Conger/Glenville-Emmons 60 (OT)

Alden-Conger/Glenville-Emmons stats: Alyvia Newman 20 points; Macy Mattson 14 points; Rachel Heskett 9 points; Cearra Grunzke 9 points; Lauren Heskett 4 points; Ashley Newman 4 points; Avery Hornberger 2 points

NRHEG 56, Maple River 42

NR 28 28 – 56

MR 21 21 – 42

NRHEG stats: Faith Neilsen 1 point, 4 rebounds, 1 block; Quinn VanMaldeghem 5 points, 3 rebounds, 1 steal; Erin Jacobson 14 points, 8 rebounds, 1 steal; Hallie Schultz 4 points, 8 rebounds, 1 steal, 1 assist; Sidney Schultz 25 points, 7 rebounds, 2 steals, 6 assists; Camryn VanMaldeghem 7 points, 5 rebounds, 2 steals