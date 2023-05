Scoreboard: May 19, 2023 Published 9:03 pm Friday, May 19, 2023

Thursday’s results

Boys golf

United South Central and NRHEG at Lakeside Golf Course (8 teams)

Team standings

1. United South Central 331

2. JWP 340

3. Triton 344

4. Blooming Prairie 372

5. Hayfield 375

NA NRHEG

United South Central individuals

2. Kadyn Neubauer 77

4. Blake Bullerman 80

9. Brennan Olson 85

T14. Carter Hart 89

T23. Brennan Anderson 95

T23. Jorge Martinez 95

Email newsletter signup

Girls golf

United South Central and NRHEG at Lakeside Golf Course (8 teams)

Team standings

1. Hayfield 393

2. NRHEG 417

3. Blooming Prairie 448

4. United South Central 482

United South Central individuals

Emma Heggen 97

Paige Roberts 117

Eva Hernandez 133

Karly Koehler 135

Tuesday’s results

Softball

Owatonna 7, Albert Lea 0

United South Central 2, NRHEG 1

NR 001 000 0 – 1

USC 00 110 x – 2

NRHEG batting: Camryn VanMaldeghem 1/3, 1 RBI; Hallie Schultz 1/3; Ava Stadheim 1/3, 1 R

NRHEG pitching: Faith Nielsen 6K, 2 BB, 6 H, 0 ER

Boys golf

United South Central at NRHEG (4 teams)

Team standings

1. United South Central 166

2. Janesville-Waldorf-Pemberton 166

3. Blooming Prairie 170

NA NRHEG

United South Central individuals

T1. Kadyn Neubauer 39

T7. Blake Bullerman 42

T7. Carter Hart 42

T9. Brennan Anderson 43

T13. Brennan Olson 49

15. Mason Schrader 50

NRHEG individuals

Carter Schlaak 59

Shan Hansen 68

Tyler Kress 70

Girls golf

United South Central at NRHEG (4 teams)

Team standings

1. NRHEG 220

2. Blooming Prairie 248

3. United South Central 257

NA Janesville-Waldorf-Pemberton

United South Central individuals

2. Emma Heggen 52

T9. Paige Roberts 64

T11. Karly Koehler 67

14. Eva Hernandez 74

NRHEG individuals

Meela Budach 50

Grace Wilkenson 52

Mallor Schliger 58

Ciara Stenzel 60

Lainee Krohn 67

Alden-Conger at Terrace View Golf Course (3 teams)

Team standings

1. St. Clair 200

2. Alden-Conger 229

3. Minnesota Valley Lutheran 236

Alden-Conger individuals

Emma Kleinschrodt 50

Ava Morrison 64

Aubrielle Jacobs 66

Kayla Halvorson 71

Emelia Jacobs 96